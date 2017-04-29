سأُقدّم حصيلة عملي.. ونعمل حاليا على تجسيد أربعة مشاريع كبرى

سأُقدّم حصيلة عملي.. ونعمل حاليا على تجسيد أربعة مشاريع كبرى

في حوار أجرته ”الفجر” مع رئيس المجلس الأعلى للُّغة العربية، الدكتور صالح بلعيد، عودةٌ إلى منجزات المجلس منذ تولّيه الإشراف على تسيير شؤونه، وهي كثيرة،