وفاة جزائري داخل مكتب تصويت في نانت الفرنسية
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l تأخر فادح للجزائر في استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ينعكس على باقي القطاعات نظرا للانفجار الذي يشهده استغلال الـ”سمارت فون” مع إطلاق الجيلين الثالث والرابع للهاتف
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