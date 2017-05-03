قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية حسب مصدر مطلع على مفاوضات سوريا في أستانا اليوم الأربعاء أن الجزائر قد تكون من الخيارات العديدة حيال القوة الدولية في المناطق الأربع الأمنة في سوريا.

وأشار المصدر إلى أن هناك خيارات عديدة منها: الجزائر، والإمارات، ومصر، ودول بريكس، ومعاهدة الأمن الجماعي.

وقال المصدر: "لم نحدد بعد. نحن ننظر في جميع الخيارات، ونريدها أن تكون معتدلة ومستقلة".

ومضى بقوله "الحديث يدور عن الجزائر والإمارات ومصر ودول بريكس ومعاهدة الأمن الجماعي، لكن الجميع لا يثق ببعضه البعض".

وليس من المرجح ان تقبل الجزائر بالانخراط في قوات دولية بسبب عقيدة الدستور التي تمنع ارسال الجنود خارج الحدود.