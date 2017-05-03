مخطط امني خاص لتامين التشريعيات

2017-05-03
0 30 الفجر اونلاين

قام الدرك الوطني بإعداد مخطط خاص لضمان امن الانتخابات التشريعية لـ4 مايو و سيرها الحسن, حسبما اكد بيان  للدرك الوطني.

و اوضح ذات المصدر انه "بمناسبة انعقاد الانتخابات التشريعية المقررة  يوم 4 مايو 2017, قام الدرك الوطني بإعداد مخطط خاص لضمان الامن عبر كامل  اختصاصه الاقليمي من خلال تعبئة طاقة بشرية هامة و نشر وحدات متنقلة و ثابتة و  كذا مختلف التشكيلات قصد ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي على مستوى 60  بالمائة من مراكز التصويت الموزعة عبر التراب الوطني".

و اضاف ذات البيان ان تشكيلات و وحدات الدرك الوطني الموزعة عبر كامل  ولايات الوطن, على استعداد دائم منذ انطلاق الحملة الانتخابية الى غاية نهاية  هذا الاقتراع.

 

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