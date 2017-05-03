تمكن عناصر حرس الحدود أمس الثلاثاء بمنطقة جبل الوركزيس بولاية تندوف من ضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من سبعة قناطير.

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الاربعاء فأنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبط عناصر حرس الحدود بتندوف/ن.ع.3 يوم 02 ماي 2017 بمنطقة جبل الوركزيس كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بسبعة قناطير وتسعة كيلوغرام (709 كغ)".

وأضاف أن "هذه العملية الجديدة التي مكنت من إحباط محاولة إدخال هذه الكمية المعتبرة من السموم إلى بلادنا تؤكد مرة أخرى اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على طول الحدود الوطنية".