اصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم الأربعاء، بيانًا تحدَّث فيه عن لقائه بالقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبيا.

وأشار السراج إلى أن اللقاء الذي تم بترتيب من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي؛ جاء سعيًا لتحقيق تسوية سلمية للأزمة الليبية، والعزم على تهدئة الظروف للوصول إلى حلٍّ للأزمة الليبية الراهنة.

والتقى فائز السراج وخليفة حفتر، أمس الثلاثاء، في أبو ظبي، ولم يصدر أي بيان رسمي مشترك عقب اللقاء، كما لم يتحدث أيٌّ من الطرفين على اتفاق حول بنود محددة، لكن مقربين من الطرفين قالوا إن «حفتر والسراج اتفقا على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس العام 2018»، وفق ما نقلت «ذا تايمز»، اليوم الأربعاء.