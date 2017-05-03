تم اعتماد قرابة 700 صحفي من بينهم ما يربو عن 80 يمثلون مؤسسات إعلامية أجنبية لتغطية الانتخابات التشريعية المقررة غدا الخميس.

و أوضحت مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال فاطمة الزهراء زغايمي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أنه "تم اعتماد قرابة 80 صحفيا يمثلون كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية من بينهم 20 مبعوثا خاصا إلى جانب أزيد من 600 صحفي جزائري من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة".

وأشارت زغايمي إلى أنه "تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان تغطية هذا الحدث" مضيفة أنه تم تنصيب مكتب خاص لاعتماد الصحفيين الجزائريين والأجانب بالمركز الدولي للصحافة الذي "جهز بالمناسبة بكل الوسائل اللازمة لتمكين الصحفيين من أداء عملهم في أحسن الظروف".