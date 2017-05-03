اعتبرت الجزائر اليوم الأربعاء، أن اللقاء الأخير بين فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بالإمارات العربية المتحدة يعد تقدما في مسار حل الأزمة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.

وقال عبد العزيز بن علي شريف، الناطق باسم الخارجية حسب بيان تلقت "الفجر اونلاين" نسخة منه، إن الجزائر تتابع باهتمام اللقاءات الأخيرة التي جرت من جهة بين عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وعبد الرحمان السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في 22 أبريل 2017، بالعاصمة الإيطالية روما، ومن جهة ثانية بين السراج، وحفتر، أمس بأبو ظبي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن "تلك اللقاءات التي طالما شجعتها (الجزائر).. تشكل تقدما وتسهم في تعزيز الثقة التي طالما دعت إليها بلادنا".

وحسب الناطق باسم الخارجية ، فإن وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل، حث خلال جولته الأخيرة في مدن ليبية على هذه اللقاءات بين مختلف الفرقاء.

وزار مساهل، يومي 19 و20 أبريل الماضي، كل من البيضاء وبنغازي (شرق) والزنتان ومصراتة وطرابلس (غرب).

وأوضح أن الجزائر "تدعو مختلف الفاعلين إلى توسيع هذه اللقاءات إلى جميع الأطراف والحساسيات المؤثرة بدون أي إقصاء".