تلقى رؤساء الدوائر والبلديات بولاية برج بوعريريج تعليمة "غريبة" من الوالي تطلب منهم تمكينهم من القائمة الاسمية لكافة الاسلاك والموظفين والاطارات دون استثناء الذين ادلوا بأصواتهم في اقتراع اليوم الخميس لاختيار نواب البرلمان.

و رغم ان المقاطعة او المشاركة في الانتخابات حق مكفول للمواطنين في الدستور ، فان تصرف مسؤول الجهاز التنفيذي على الولاية يعد خارجا عن الاعراف كونه يجهل مصير الموظفين الممتنعين عن الادلاء بأصواتهم وان كان الامر سيكلفهم مناصب عملهم او عقوبات اخرى.