أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم الخميس بالجزائر أنه حان الوقت لمنح الكلمة والقرار للشعب معبرا عن أمله في أن تكون نتائج حزبه في هذه الاستحقاقات في مستوى المجهودات المبذولة.

وفي تصريح للصحافة عقب أداء واجبه الانتخابي بمتوسطة باستور بالجزائر العاصمة اعتبر أويحيى أنه " وصلنا لوقت أين القرار والكلمة هي للشعب".

وبخصوص حظوظ حزبه في هذه الانتخابات عبر أويحيى عن أمله في أن تكون النتائج في "مستوى المجهودات المبذولة" متمنيا في نفس السياق أن تكون مشاركة الجزائريين في هذا الموعد الانتخابي "جيدة".