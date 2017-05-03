دربال: الهيئة تلقت 15 اخطارا

0 30 الفجر اونلاين

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال تسجيل الهيئة قرابة 15 إخطارا منذ انطلاق عملية الاقتراع صبيحة اليوم، وصفها بالاخطارات البسيطة.

 

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