تشهد بلدية الابيار ، بالعاصمة تعزيزات امنية مشددة حيث انتشر رجال الشرطة في جميع إنحاء المدينة و خاصة في الشوارع المؤدية للابتدائية التي تعود الرئيس ان يدلي فيها بصوته " ابتدائية البشير الإبراهيمي " كما تم تزيين المكان بشكل ملف للانتباه و فرضت حراسة أيضا على محطة نفطال المتواجدة في الجهة المقابلة للابتدائية .

ومنعت عناصر الأمن العديد من أصحاب السيارات من ركنها بطرق اعتيادية و فرضت حراسة شديدة ايضا بمحطات الحافلات بجميع النقاط و الساحات لتفادي اي حوادث .