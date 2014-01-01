تصويت المسنين يغطي على مظاهر العزوف بالعاصمة

ادلي اليوم الجزائريين بأصواتهم لاختيار نواب الشعب ، حيث كانت الحركية بمراكز الاقتراع التي زارتها "الفجر" في الفترة الصباحية مقتصرة بالدرجة الاولى على المسنين و بعض مناضلي الأحزاب المشاركة في الاستحقاق.

وكان المسؤولون في الدولة و رؤساء الأحزاب في مقدمة من دشنوا مراكز التصويت مثلما هو الامر للوزير الأول عبد المالك سلال وللأمين العام للارندي ، احمد اويحي ، والامين العام للافلان جمال ولد عباس ، و ووالي العاصمة عبد القادر زوخ ، فيما تابعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مراكز التصويت بمهاتفة مراكز الاقتراع خوفا من العزوف.

و امام هاجس العزوف الانتخابي ، وقفت " الفجر" على مخاوف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، هذه الاخيرة ، حيث اعطت تعليمات الى الامناء العامون للبلديات بمتابعة دقيقة و انية لنسب التصويت بمراكز الاقتراع ،و على هذا الاساس ، تلقى رئيس المكتب بالمركز الانتخابي " محمد مادة " بسيدي محمد التي تعد قطب سكاني مهم في العاصمة ، عدة مكالمات من البلدية من اجل اطلاعها باستمرار على نسب التصويت بالانتخابات و حركيتها و نسب الاقبال وو جميع التقارير الخاصة بسريان العملية الانتخابية.