مناصرة: الاميار يصرون على التزوير

عبر عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير ومتصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم بالجزائر العاصمة، على هامش أدائه الواجب الانتخابي بالمركز الانتخابي "مدرسة أحمد عروة" ببوشاوي في ندوة صحفية عن تفاؤله بخصوص النجاح لأننا ـ يضيف ـ تواصلنا مع الناس وفتحوا لنا قلوبهم وأبوابهم، وثقتنا في الشعب الجزائري كبيرة في أن يمنحونا أصواتهم.

وعن إمكانية ترأس البرلمان القادم أكد بأنه إذا كانت مقاعدنا تسمح بذلك سيكون ذلك أكيد حاسما ووجها تغييريا في مؤسسات الدولة. وعن صيرورة العملية الانتخابية في ساعاتها الأولى أشار متصدر قائمة التحالف بالجزائر العاصمة إلى أننا نتابع ونحرس ونراقب العملية رغم أن بعض رؤساء البلديات مصرين على التزوير من خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة ثم إنه أغلب القوائم لا تملك مراقبين أمام العدد الهائل للمكاتب الانتخابية التي تفوق الـ 5 آلاف مكتب تصويت.

وأما عن دعاة المقاطعة فلم يخف رئيس جبهة التغيير احترامه لهم ولرأيهم بالرغم من أن الدعوة للمقاطعة أثارت جدالا واهتماما بالانتخابات مما سيرفع من نسبة المشاركة لأن بعضهم (دعاة المقاطعة) يمثل الوجه المعاكس للناخب الجزائري. وعن احتمال فرضية التزوير التي تهدد وتمس بمصداقية العملية الانتخابية لم ينف عبد المجيد مناصرة إمكانية وقوعه رغم تراجعه بشكل قليل أمام حرص بعض الإداريين على التزوير، إلا أن حرصنا ـ يضيف مناصرة ـ أكيد على النزاهة ونقاوم بما نملك من إمكانات مع أن بعض المؤشرات بدأت تلوح في الأفق ووصلتنا التقارير بالمئات في الجزائر العاصمة.

وعن دور الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات فقال بأن أكبر خطأ ترتكبه هو أنها لا تعمل إلا بالإخطار وكأنها هيئة قضائية فالمفروض إذا أرادت أن تعمل وتتحرك بدون إخطار حرصا على النزاهة والشفافية.