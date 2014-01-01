حنون تحذر من تضخيم نسب المشاركة بالانتخابات

قالت الامينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عقب تأدية واجبها الانتخابي بمدرسة الامومة بخليفة بوخالفة بالعاصمة، ان 4 ماي 2017 هو يوم اختبار للسلطة، مؤكدة ان هذه الانتخابات مفصلية نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد.

و دعت حنون المشرفين على العملية الانتخابية الى عدم تضخيم نسبة المشاركة وتزييف النتائج في هذا الموعد الانتخابي لأنها ستكون بمثابة استفزازات خطيرة، قائلة:" اياكم والمغامرة ببلادنا فان كانت نسبة الامتناع عن التصويت ضخمة وقياسية فعلى النظام ان يستوعب ذلك لأنها رسالة وتعبير عن ضيق كبير ويتطلب ان يكون الرد ايجابي وفي مستوى التحديات"، متمنية ان تخرج الجزائر سالمة من هذا الاختبار لأنه شرط للانتقال الى عهد الديمقراطية.