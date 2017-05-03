اكد الامين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، خلال تأدية واجه الانتخابي بمدرسة الحرية بتليملي، بأن الحل الوحيد في الديمقراطية هو الانتخاب.

و وجه بن يونس كلامه إلى دعاة المقاطعة من الشباب الناشطين على الفايسبوك وبعض الاحزاب قائلا "ماذا تجلب المقاطعة من حلول لجزائر الغد"، وعاد ليؤكد بأن أهم شيء في الانتخابات هو ارجاع الكلمة للشعب.

ويرى بن يونس بأن نسبة المشاركة اليوم هي أهم ما يميز الحدث الانتخابي، وتوقع ان تكون مفاجآت خلال الاعلان عن النتائج.