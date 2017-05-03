اتهم رئيس الإتحاد من أجل النهضة والعدالة، عبد اللّه جاب الله في تصريح صحفي عقب تؤدية واجبه الانتخابي بمدرسة ابن رشد بالجزائر العاصمة، في إطار الانتخابات التّشريعية 2017، بعض ولاة الجمهورية بإصدار أوامر لرؤساء المراكز الانتخابية بتضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على حساب الأحزاب الأخرى.

وقال جاب الله "في بعض الولايات للاسف ولاة اصدروا تعليمات لطواقم ادارية ورؤساء البلديات بتخييط نتيجة الافلان ثم الأرندي وتم تبليغ الهيئة المستقلة .وفي العاصمة رؤساء المراكز تعاملوا بفضاضة مع المراقبين ويزعمون انهم غير مسجلين ويختلقون الأعذار ليبعدوا المراقبين عن مركزه هي ممارسات لا اخلاقية " وفق قوله.