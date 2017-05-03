هذه نسب المشاركة على مستوى 48 ولاية
أدار 8،30 بالمائة
الشلف 3،82 بالمائة
الأغواط 6،35 بالمائة
أم البواقي 3،49 بالمائة
باتنة 5،59 بالمائة
بجاية 2،35 بالمائة
بسكرة 3،76 بالمائة
بشار 4،50 بالمائة
بليدة 4،15 بالمائة
بويرة 2،48 بالمائة
تمنراست 10،74 بالمائة
تبسة 2،47 بالمائة
تلمسان 3،78 بالمائة
تسارت 5،24 بالمائة
تيزي وزو 1،84 بالمائة
الجزائر 2،91 بالمائة
الجلفة 4،44 بالمائة
جيجل 2،66 بالمائة
سطيف 3،78 بالمائة
سعيدة 4،81 بالمائة
سكيكدة 3،77 بالمائة
سيدي بلعباس 4،14 بالمائة
عنابة 2،82 بالمائة
قالمة 4،25 بالمائة
قسنطينة 2،24 بالمائة
المدية 5،66 بالمائة
مستغانم 5،36 بالمائة
مسيلة 4،12 بالمائة
معسكر 4،57 بالمائة
ورقلة 3،98 بالمائة
وهران 4،57 بالمائة
البيض 4،43 بالمائة
إيليزي 9،72 بالمائة
برج بوعريريج 4،56 بالمائة
بومرداس 3،17 بالمائة
الطارف 3،21 بالمائة
تندوف 13،84 بالمائة
تيسمسيلت 11،87 بالمائة
الوادي 3،75 بالمائة
خنشلة 5،44 بالمائة
سوق أهراس 1،94 بالمائة
تيبازة 3،69 بالمائة
ميلة 2،58 بالمائة
عين الدفلى 4،40 بالمائة
النعامة 8،76 بالمائة
عين تيموشنت 2،72 بالمائة
غرداية 3،51 بالمائة
غيليزان 4،26 بالمائة
المنطقة 1 شمال فرنسا 4،70 بالمائة
المنطقة 2 جنوب فرنسا 8،08 بالمائة
المنطقة 3 تونس 20،20 بالمائة
المنطقة 4 واشنطن 6،70 بالمائة
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