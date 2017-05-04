اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس عن تأخير ساعة غلق مكاتب الاقتراع الى غاية 20.00 مساءا، ويخص هذا التأخير 40 ولاية منها: أدرار، البليدة، باتنة، عنابة، قسنطينة، تبسة، تمنراست، النعامة، جيجل، بسكرة، البويرة، أم البواقي، ورقلة، قالمة، تندوف، الجزائر، عين الدفلى، الاغواط، وهران، بشار، تلمسان، تيارت، الوادي، بومرداس، بجاية، غرداية، معسكر، البيض، الطارف، تيبازة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سيدي بلعباس، المدية، ميلة، غليزان، عين تيموشنت، تيسمسيلت.