تم التبليغ عن تجاوزات في سير عملية الاقتراع بعدد من مكاتب التصويت ببلديتي الحجار والشرفة بولاية عنابة بعد ظهر اليوم الخميس الى اللجنة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف ممثلين عن خمسة أحزاب سياسية وقائمة حرة مشاركة في الانتخابات التشريعية .

وقد اعتبر عبد الوهاب لبيوض عضو بذات الهيئة بأن هذه التجاوزات المبلغ عنها طفيفة" موضحا بأن المبلغين عنها يمثلون قوائم تحالف حركة مجتمع السلم-جبهة التغيير والحركة الشعبية الجزائرية وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية بالإضافة إلى ممثلي القائمة الحرة "الأوفياء لبونة".

وأشار نفس المصدر إلى أنه قد تم إيفاد أعضاء من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للتحقيق في "التجاوزات المبلغ عنها" مؤكدا "سهر الهيئة على ضمان شفافية ومصداقية هذه الاستحقاقات".