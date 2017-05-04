أعلن اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية عبد الوهاب دربال أن "هيئته تلقت ما يزيد عن 335 إخطار من مختلف ولايات الوطن حيث تم التعامل معها وفقا القانون"، مؤكدا انه "تم بموجبها تقديم 15 بلاغ للنواب العامون لاتخاذ الإجراءات القانونين المناسبة".

و أوضح عبد الوهاب دربال خلال ندوة صحفية عقدها بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة أن "البلاغات التي تم تحويلها للنائب العام تمثل مجموع الإخطارات التي تلقتها الهيئة بعد تسجيل تجاوزات تمس بالقانون العام"، مشيرا أن "أهم الإخطارات التي تلقتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تتعلق بالتعرض للاعتداء الجسدي، وتوجيه الناخبين للتصويت على جهة ما".

كما تطرق دربال إلى أهم التجاوزات التي عرفتها عديد الولايات على غرار ولاية سكيكدة التي سجلت خلالها الهيئة إخطار وتدخل تلقائي تم إبلاغ النائب العام بخصوصها ، وبولاية ميلة قال دربا لان مصالحه سجلت تدخل واجد والطارف تدخل واحد ، جيجل 7 تدخلات أما بالجنوب الشرقي كولاية الوادي تم تسجيل 03 إخطارات ، 17 بولاية باتنة ، 05 إخطارات ببسكرة ، 04 بسوق اهراس ، أم البواقي 05 "، في حين انه لم يتم تسجيل أية إخطارات بإليزي".