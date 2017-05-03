حاولت المرشحة الفرنسية مارين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية في مناظرة مع منافسها إيمانويل ماكرون اللعب على ورقة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وتابع المناظرة ليلة الخميس، ملايين الفرنسيين ونحو 300 مليون أوروبي في بث تلفزيوني مباشر؛ تمهيدا لانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد.

وسعت لوبان اللعب بورقة الاستعمار الفرنسي في الجزائر واصفة بأن ماكرون كان شاهدا على مجد فرنسا وعظمة إمبراطوريتها واتهمته بأنه ذهب إلى الجزائر من أجل إنعاش السوق الفرنسية الاقتصادية وباع تاريخ البلاد بإدانته لما قامت به فرنسا هناك؛ وهنا قال ماكرون إنه لا يجد في صدره حرجا من تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة وانه يعرف بأن الاستعمار الفرنسي في الجزائر ارتكب جرائم ضد الإنسانية ولابد من الاعتراف بها واستند بما قام به الرئيس شيراك من اعتراف بجرائم فرنسا ضد اليهود وقال علينا أن نعترف بما اكتنفناه من فظائع في حق الجزائريين وطالب بتضميد الجراح والاعتراف بالمسئولية وتصحيح التاريخ لمزيد من التعاون والمودة بدلا من زراعة الكراهية والهروب من الجراح.