سلم الإرهابي المسمى "ب. عبد الرحمان" المدعو "أبو عابد" نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست اليوم السبت وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة .

و أورده بيان من وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار "مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم الإرهابي المسمى "ب. عبد الرحمان" المدعو "أبو عابد" نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست اليوم 06 ماي 2017 وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى "وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت عناصر الدرك الوطني بتلمسان /ن.ع.2 (03) تجار مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر ب (94) كلغ في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار /ن.ع.6 مهربين (02) وضبطت مركبة رباعية الدفع و(1000) لتر من الوقود" كما أكده بيان وزارة الدفاع الوطني .