كشف اليوم السبت، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الأوغندية ، أسان كاسينجبي، عن اتفاق تم يوم الثلاثاء الماضي، مع الشرطة الجزائرية التي ستساعد نظيرتها الأوغندية في تنصيب الكاميرات مراقبة في الشوارع نظرا لـ"خبرة الشرطة الجزائرية في هذا المجال"، وفق ما نقله بيان صادر عن الشرطة الأوغندية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مشروع واسع أعلن عنه الرئيس الأوغندي يوروي موسفيني، يخصّ وضع كاميرات مراقبة في الشوارع، بعد مقتل ضابط شرطة بالرصاص منتصف مارس الماضي، وبرّر الرئيس اقتناء الكاميرات بأنها ستساهم في ضمان الأمن عبر التعرّف على هوية مرتكبي الجرائم بالشوارع.

وسيستمر التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية والتهريب وفق بيان الشرطة الأوغندية، وسبق للشرطة الجزائرية أن ساعدت نظيرتها الأوغندية على الوصول إلى المعايير الدولية الخاصة بالعمل اليومي للعناصر الأمنية.