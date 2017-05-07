جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن سفير الجمهورية التونسية السيد عبد المجيد الفرشيشي، استقبل اليوم في مقر وزارة الخارجية، أين طلب منه تقديم توضيحات حول التصريحات الأخيرة لوزير البيئة والشؤون المحلية التونسي رياض المؤخر، والتي أدلى بها على هامش ملتقى "تونس أمل المتوسط " المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما في الرابع ماي الفارط.

وقد أبلغ السفير التونسي أن هذه التصريحات قد طرحت تساؤلات على المستويين الشعبي والرسمي .