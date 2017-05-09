انهاء مهام قسنطيني بمرسوم رئاسي
أنهي مرسوم رئاسي اليوم الثلاثاء، مهام المحامي فاروق قسنطيني، من على رأس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها.
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أنهي مرسوم رئاسي اليوم الثلاثاء، مهام المحامي فاروق قسنطيني، من على رأس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها.
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