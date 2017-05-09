أساطير

نحن وماكرون.. الذاكرة والمستقبل!

أنا لم أنس، مثل الكثير من سكان بلدتي، الثامن ماي، كان ولا يزال بالنسبة لنا يوما للحزن والتذكر. أنا لم أنس جدتي لأبي وهي تذرف دموعا