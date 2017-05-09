قال رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبد الله صالح، بأن اليمن لن يتحاور مع السعودية إلا بحوار الند للند.

وجدد صالح خلال ترأسه اجتماع تنظيمي للقطاع النسائي بحزب المؤتمر الشعبي، الثلاثاء بالعاصمة اليمنية صنعاء، عدم قبول أي حوار مع من اسماهم المرتزقة، متمسكا بحوار ندي مع السعودية.

وقال صالح يخاطب السعودية:" قتلتوا حتى الأن أكثر من إحدى عشر ألف وجرحتوا أكثر من خمسة وعشرين ألف مش مشكلة سنتحمل، فالشعب الجزائري العظيم ناضل من أجل الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي وقدم أكثر من مليون شهيد، والأن يعتذر الرئيس المنتخب لفرنسا للشعب الجزائري وقال هذا عدوان غاشم وهذا ظالم وهذه جريمة نكراء، يعتذر بعد ايه؟ بعد ما قتلت الشعب الجزائري". واستطرد:" وانتوا بعد حين وبعد سنوات ستعتذروا للشعب اليمني أن أنتوا قتلتوا أطفالنا ونسائنا و هدمتوا مساكنا على روؤسنا غير مقبول".