اكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لقاءه بالوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاربعاء لمناقشة انضمامه الى الحكومة المقبلة.

وقال مقري في تصريح صحفي نشر عبر حسابه الخاص بالفيسبوك "لقد التقيت قبل دقائق بالسيد رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة فتأكد ذلك منه شخصيا"، كما أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون.