أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على خمسة ارهابيين، فى عين الدفلى.

وأوضح البيان أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب قضت مفرزة للجيش الشعبى الوطنى على خمسة إرهابيين واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بمنطقة العبادية بولاية عين الدفلى".

وأشار البيان إلى أن هذه العملية "تأتى بعد يومين من القضاء على إرهابى خطير بالميلية، ولاية جيجل لتؤكد جهود قوات الجيش فى تعقب والبحث عن بقايا الفلول الارهابية والقضاء على المجرمين عبر كافة ربوع الوطن".