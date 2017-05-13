شنّ قراصنة إنترنت هجمات باستخدام برمجيات "الفدية الخبيثة"، استهدفت عددا من المؤسسات في مختلف أنحاء العالم بما فيها الجزائر حسبما أظهرت خريطة تبين هجمات الهاكرز.

وأثارت الموجة من الهجمات الإلكترونية "على مستوى عالمي" قلق خبراء أمن المعلوماتية الذين لفتوا إلى أن القراصنة قد يكونون استفادوا من ثغرة أمنية في أنظمة ويندوز كشفت النقاب عنها وثائق سرية خاصة بوكالة الأمن القومي الأميركية "ان. اس. ايه" تمت قرصنتها.

ويقوم البرنامج الخبيث بإغلاق ملفات المستخدمين ويجبرهم على دفع فديات مالية على شكل بيتكوينز مقابل إعادة فتحها.

ومساء الجمعة قرابة الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش كتب جاكوب كروستيك المسؤول في شركة أفاست لأمن المعلوماتية على مدونة: "لقد رصدنا أكثر من 75 ألف هجوم في حوالي 100 بلد".