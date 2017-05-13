قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الانتخابات التشريعية في الجزائر التي انتهت باحتفاظ الائتلاف الحاكم بأغلبية المقاعد البرلمانية كان التركيز الحقيقي على الإقبال المخيب للآمال، على الرغم من أن الحكومة وأحزاب المعارضة الرئيسية نفذت حملة واسعة النطاق حثت خلالها الناس على التصويت، إلا أن 35.4٪ من الجزائريين قاموا بذلك وهو أدنى معدل لمشاركة الناخبين على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن انخفاض نسبة الإقبال ضربة للحكومة، فضلا عن أحزاب المعارضة الرئيسية، التي توقعت أن يكون معدل الإقبال من الناخبين 45 إلى 50 في المئة.