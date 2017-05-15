تعليق إضراب عمال الصيانة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية
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اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح أنه ”لا يمكن تحقيق الوحدة الفلسطينية ولا حتى المصالحة دون سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية
l قطاعات التجارة والبناء والسيارات عرفت انتعاشا نسبيا.. و50 بالمائة تم إنشاؤها في الوسط توقفت أزيد من ألفي مؤسسة اقتصادية عن النشاط في وقت سجلت وتيرة
أعلنت، ككل سنة، جمعية الخير الاجتماعية الناشطة بولاية الجزائر، مؤخرا، عن مشروعها المتمثل في تقديم إعانات ومساعدات مختلفة للمعوزين وعابري السبيل خلال شهر رمضان المقبل،
أصدر المشاركون في اختتام الملتقى الدولي مولود معمري، المنتظم على مدى يومين بالمسرح الجهوي ”عبد القادر علولة” لوهران، والذي جاء لإحياء الذكرى المئوية لميلاد الكاتب
تمكنت، أول أمس مصالح أمن دائرة قصر الصبيحي بولاية أم البواقي، من فك لغز سرقة محل تجاري خاص ببيع الهواتف النقالة الكائن بوسط المدينة، أين
l الضابط تمت محاكمته بالمحكمة العسكرية بالبليدة جرت أمام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، محاكمة زوجة إطار سام بالجيش الشعبي الوطني، وهي سيدة في العقد
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