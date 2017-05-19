أدانت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة الهجوم المسلح على قاعدة براك الجوية في ليبيا الذي خلف وفاة العشرات من الليبيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح مكتوب تلقت "الفجر اونلاين" نسخة منه اليوم الجمعة "تابعنا بقلق التطورات في الساعات الأخيرة في ليبيا وعلى وجه الخصوص الاشتباكات بالقرب من قاعدة جوية باراك مما أدى إلى وفاة العشرات من الليبيين".

وذكر المصدر الدبلوماسي بتشجيع الجزائر " باستمرار الأطراف الليبية على المضي في الحوار والمصالحة الوطنية لتسوية الأزمة التي تؤثر على البلاد منذ سنوات".

ووجه بن علي الشريف نداء ملحا إلى جميع الجهات المعنية للالتزام بضبط النفس والحكمة ورفض أي تصعيد للعنف يمكن أن يؤدي إلى الفوضى و الدمار.