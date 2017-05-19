عشية رحلته إلى السعودية في إطار جولته الخارجية الأولى، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتركيز خلال جولته على الدفاع عن مصالح بلاده.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، قبيل ركوبه الطائرة متوجها إلى السعودية: "أستعد لجولتي الخارجية الكبيرة، سأقوم بالدفاع عن مصالح أمريكا بحزم، هذا ما أحب فعله!".

وتشكل السعودية المحطة الأولى في جولة ترامب التي تشمل أيضا كلا من إسرائيل وإيطاليا والفاتيكان وبلجيكا وستستغرق 9 أيام.