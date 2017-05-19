حمس لن تشارك في الحكومة
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أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، يوم أمس، أن ما يسمى بالتحالف الدولي، أقدم مساء الخميس، بالاعتداء على إحدى النقاط العسكرية السورية على طريق
l ترغيمي: ”1.5 بالمائة فقط هو مساهمة قطاع السياحة في الدخل الوطني” تراهن الحكومة على الصالون الدولي للسياحة والأسفار لجلب استثمارات بغية الاستفادة من الخبرة الأجنبية،
l تسجيل 6 آلاف حالة سنويا في موسم الاصطياف ورمضان كشف رئيس حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، عن تسجيل 60 بالمائة من حالات التسمم الغذائي ناتجة
تكرم الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالمنستير بتونس، التي افتتحت فعالياتها يوم الخميس، شيخ المالوف الجزائري الراحل محمد الطاهر فرڤاني وفقا للصحافة التونسية. وستنشط جمعية
رفع الإسرائيليون، السرية عن آلاف الوثائق الرسمية من حرب جوان 1967، حيث كشفت أن وزراء صهاينة آنذاك توقعوا إمداد الرئيس الراحل هواري بومدين المصريين بمساعدات
أصدرت، أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، حكما بالسجن النافذ بعشرين سنة، في حق ثلاثة متهمين بترويج قرابة قنطار من المخدرات بمدينة عين
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