موسكو: الضربة الأمريكية تشكل انتهاكا لسيادة البلاد ولا تخدم العملية السياسية

الدفاع السورية: تدمير موقع عسكري للجيش السوري بغارة للتحالف الدولي في البادية

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، يوم أمس، أن ما يسمى بالتحالف الدولي، أقدم مساء الخميس، بالاعتداء على إحدى النقاط العسكرية السورية على طريق