قال الوزير الأول, عبد المالك سلال, اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن بقاءه على رأس الحكومة القادمة مرتبط بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ورد سلال على أسئلة الصحافة على هامش اشرافه على تخرج الدفعة الـ46 للمدرسة الوطنية للإدارة التي حملت اسم الرئيس الراحل احمد بن بلة عن موعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة قائلا " انتظروا بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني " المنبثق عن تشريعيات 4ماي والمقرر يوم الثلاثاء القادم, مؤكدا ان بقاءه على رأس الحكومة "مرتبط بقرار رئيس الجمهورية". وتابع "سأتحدث نهاية الأسبوع المقبل عن تفاصيل الحكومة الجدية، والمشاورات بشأنها."