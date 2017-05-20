طالب 113 عضوا من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان بعد اجتماعهم اليوم السبت بالعاصمة، بعقد دورة مركزية طارئة للنظر في تنحية أو الإبقاء على الأمين العام للافلان جمال ولد عباس.

وأبدى أعضاء الحزب تذمرا من "الوضعية الحالية المؤسفة التى يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني على جميع المستويات وخاصة بعد النكسة الأخيرة والتردي المسجل على جميع الأصعدة"، جراء الإقصاء التام للهيئات والهياكل القيادية والقاعدية، إضافة إلى تفاقم ظاهرة المال الفاسد وشراء الذمم والمحسوبية، وضعف الخطاب السياسي خاصة أثناء حملة الانتخابية التشريعية الاخيرة.

كما طالب الأعضاء المجتمعون بتشكيل لجنة للتدقيق في ممتلكات وحسابات الحزب المالية خاصة وأن ولد عباس يستعمل طائرة خاصة وسيارات فخمة في تنقلاته رفقة بعض الإطارات.