اكد وزير الشؤون الدينية و الاوقاف محمد عيسى بان رصد رؤية الهلال للشهر المعظم سيكون يوم الجمعة جازما شرعا بان الهلال لا يمكن ان يرى ليلة الخميس.

وفي تصريح له على هامش اليوم الدراسي الذي نظم بدار الامام بالمحمدية والخاص بالتحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل اكد السيد عيسى " بان رصد رؤية الهلال للشهر المعظم سيكون يوم الجمعة القادم وذلك طبقا للحسابات الفلكية جازما شرعا بان الهلال لا يمكن ان يرى ليلة الخميس الموافق ل 25 ماي الجاري كما هو الحال في السعودية".