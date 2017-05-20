وقعت السعودية وأمريكا، اليوم السبت، عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين في عدة مجالات من بينها التسليح والدفاع والطاقة بلغت قيمتها 280 مليار دولار، حسب ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع على الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. ثم شهد الزعيمان توقيع اتفاقيات مشتركة بقيمة 280 مليار دولار، وفق القناة السعودية.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات السعودية، أنها ستمنح 19 شركة أمريكية، بينها "جنرال إلكتريك" و"سيتي بنك" و"بوينج"، تراخيص للاستثمار في المملكة بعدة قطاعات، كالقطاع المصرفي والإلكتروني والدوائي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونقلت مصادر إعلامية عن الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة قولها إن أغلب هذه الشركات ستتمكن من امتلاك 100% من رأس المال المستثمر. فيما ذكرت مصادر أخرى أن البلدين سيوقعان اتفاقا اليوم لتجميع (صناعة) 150 مروحية من طراز "بلاك هوك" في المملكة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته كشف المعارض السعودي سعد الفقيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فارشاً له الأرض دولارات بمنحه 300 مليار دولار، في ما أسماها "صفقة زيارة ترامب"، مضيفا أن كل هذا "البقشيش" سيقدم لترامب الذي يزور الرياض اليوم السبت، ويلتقي عددا من الزعماء العرب والمسلمين، "كي يدعم تنصيب محمد بن سلمان على حساب محمد بن نايف".