عقد أمس أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتماعا مع نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني ، حيث تم بهذه المناسبة اعلام نواب التجمع بقرار تعيين السيد بلعباس بلعباس نائب عن ولاية الجلفة وعضو المكتب الوطني رئيسا للمجموعة البرلمانية للتجمع.

أفاد بيان الأرندي أمس الذي وصل "الفجر" نسخة منه ، عقب اجتماع الأمين العام مع نوابه الجدد، أنه قد تم تزويدهم بالتوجيهات الأولية المتعلقة بأداء مهامهم البرلمانية منها على الخصوص ، الى جانب مساندة مرشح جبهة التحرير الوطني الذي سيقترح لرئاسة المجلس ، و دعم الحكومة في تنفيد برنامج رئيس ، الى جانب تعزيز التشاور مع المجموعات البرلمانية للأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة

كما اكد بيان "الأرندي " الالتزام بالتواصل المستمر مع المواطنين على مستوى دوائرهم الانتخابية مع الحرص على المساهمة في التكفل بانشغالاتهم.