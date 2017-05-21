هذا ما طلبه ترامب من بن صالح
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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح السبت، في زيارة رسمية، ضمن أول جولة خارجية له منذ تسلمه مهامه في يناير الماضي
l المفتشية العامة للمالية تكشف التلاعب والممارسات غير المشروعة في تسيير أملاك الدولة وجهت تعليمة من الوزارة الأولى إلى أعضاء الجهاز الحكومي بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية
l اللجوء إلى الاستثمار في المائيات لتغطية 200 ألف طن من احتياجات السكان كشف المكلف بالإعلام بالمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن الجزائر تعاني عجزا
أعلن الروائي سمير قسيمي عن عودة فضاء ”موعد مع الرواية” الذي كان قد نظمه سابقا في قصر الثقافة مفدي زكريا تحت إشراف وزارة الثقافة، ولكن
احتجزت سلطات بنما سفينة تحمل شحنة من الفوسفاط المنهوب من أراضي الصحراء الغربية، موجهة من المكتب الشريف للفوسفاط إلى زبون كندي، وذلك بعدما أعلنت جبهة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، مساء الخميس، بـتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق رجل حاول قتل زوجته بحي سيدي مبروك بقسنطينة،
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