أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاءه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، استعداده لرفع مستوى التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال القمة الإسلامية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض.

كما طلب الرئيس الأمريكي من بن صالح تبليغ تحياته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.