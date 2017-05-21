أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان قرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي الخاص بدعم مرشح حزبه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني "يسمح بتقوية الجبهة المساندة " لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وصرح ولد عباس في ندوة صحفية عقب أول لقاء جمعه بنواب حزبه الجدد ,"نبارك قرار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الداعي الى التصويت على مرشح حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات الخاصة برئيس المجلس الشعبي الوطني وهو قرار يسمح بتقوية الجبهة المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية".

وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد رشح نائبه عن ولاية سكيكدة سعيد بوحجة للانتخابات الخاصة بهذا المنصب.

كما اعلن بالمناسبة عن تعيين بوحجة في المكتب السياسي في انتظار "تزكية اللجنة المركزية لهذا القرار" وتعيين النائب الطاهر خاوة منسقا ما بين الحزب وادارة المجلس الشعبي الوطني, في حين سيتم الاعلان عن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب يوم الأربعاء القادم.

وذكر ولد عباس ان 70 بالمائة من نواب حزبه والبالغ عددهم161 نائبا من بينهم 52 امرأة من ذوي المستوى العلمي العالي و53 نائبا عضوا في اللجنة المركزية و107 نائب جديد (أول عهدة).