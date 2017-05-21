في بيان لوزارة الدفاع اعلنت فيه انه اثناء دورية ليلية على محور البليدة - تيبازة سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عالي بضواحي بلدية حمر العين ولاية تيبازة مما تسبب في وفاة طاقمها المتكون من ثلاثة ضباط، وذلك، مساء اليوم على الساعة 21:40 مساء.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ويؤكد لهم كل التضامن والمساندة على إثر هذا الحادث الأليم.