بحث أمس الّلواء عبد الغني هـامل المدير العام للأمن الوطني، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، مع صوفي هات، مديرة التعاون الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية، مجالات تعزيز التعاون بما يسهم في التصدي لأشكال الجريمة.

وحسب بيان للأمن الوطني في اللقاء الذي حضره مدراء، تناول الطرفان بحث مجالات تعزيز سُبل التعاون بين شرطة البلدين في ميادين التكوين والتدريب، الشرطة العلمية والتقنية، بما يساهم في التصدي لكل أشكال الجريمة، خاصة تلك العابرة للحدود والجريمة المستحدثة.