أعربت الجزائر عن تضامنها الكلي مع بريطانيا اثر الاعتداء الارهابي لمانشيستر الذي خلف 22 قتيلا وتبناه تنظم "داعش" ، مشيرة الى ضرورة عمل تضامني و صارم لمواجهة الارهاب بطريقة متناسقة وفعالة.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن "بريطانيا عاشت مساء أمس الاثنين اعتداء دمويا ارتكب بكل همجية وعنف من طرف ارهابي تسبب في مقتل أبرياء، وإننا نندد بشدة بهذا الاعتداء الارهابي الشنيع ونعرب عن تضامننا الكلي مع الشعب والحكومة البريطانيين وكذا مع عائلات الضحايا".

وأضاف قائلا إن "الارهاب من خلال نشر الخوف، يسعى إلى بث الرعب والتهديد الدائم على امن و استقرار العديد من البلدان والمجتمعات، ومن خلال تجسيده للاعتداءات الشنيعة يظهر نقائص فيما يخص تنسيق الجهود و التعاون على المستوى الاقليمي والدولي".

واخيرا قال ذات المسؤول إن "اعتداء مانشستر يستوقف من جديد المجموعة الدولية لضرورة تنسيق الأعمال لمواجهة الارهاب بطريقة منسقة وصارمة في كامل ارجاء العالم".