أنتخب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة السعيد بوحجة بالأغلبية رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي 2017 .

و تم انتخاب بوحجة خلال الفترة المسائية من الجلسة العلنية الأولى للمجلس الشعبي بـ356 صوتا.

ويعد السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني الذي حاز على 161 مقعدا حيث تلقى دعما من قبل العديد من التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني

وعلى رأسها التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصي 100 نائب، فضلا عن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي تحصل على 20 مقعدا والحركة الشعبي الجزائرية التي نالت 13 مقعدا.

وترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني أيضا اسماعيل ميمون عن تحالف حركة مجتمع السلم و لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء والنائب نورة واعلي عن التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية.