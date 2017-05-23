تبون يخلف سلال على راس الوزارة الاولى
التعليقات
التعليقات
l ماي: الشرطة تعرفت على منفّذ الاعتداء وسنقدمه للعدالة أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع تفجير في قاعة ”مانشستر أرينا” للحفلات في مدينة مانشستر شمال غرب إنجلترا،
l خالف: ”260 مؤسسة استفادت من الضمان المالي للصندوق في 2016، و100 مؤسسة في 2017” أكد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف
هي زوجة لإطار في الشرطة الجزائرية، تورط في قضية قتل غير عمدي قبل عدة سنوات، عندما أرسل إلى مفرغة وادي السمار من أجل الإشراف على
كشفت صباح أمس، قناة دزاير تيفي، عن شبكة برامجها المخصصة لشهر رمضان المقبل، وهذا في ندوة صحفية جاءت على شكل حصة تلفزيونية، بالمقر الجديد للمجمع
فاجأت صحيفة ”ليكيب” الفرنسية الصادرة أمس، الجميع بخبر مفاده وجود اهتمام حقيقي من قبل إدارة باريس سان جيرمان، بالدولي الجزائري فوزي غولام في الوقت الذي
أفادت مصادر قضائية أن المحكمة العليا قد فصلت في قرارها، بقبول الطعون بالنقض الذي تقدم به لديها الدفاع في الأحكام المتفاوتة المتراوحة بين البراءة وثلاث
(0 )