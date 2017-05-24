اعلنت المصالح القنصلية الفرنسية عن اجراءات لتلبية الطلب المتزايد على تأشيرات "شنغن" خلال فترة الصيف وتوفير أفضل نوعية من خلال خدمات للمُستخدمين.

واكدت المصالح انه مع اقتراب موسم الصيف، أخذ المواعيد لا يزال لا بد منه لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة حيث عدد كبير جدا مجدول في شبكة الإنترنت عبر خدمات المستخدمين ولكن المعالجة محدودة بسبب الضغط الكبير وستعطى الأولوية في أقصر وقت ممكن.

ويعد الجزائريون أكثر الجنسيات توافدا على فرنسا و كشفت إحصائيات حديثة لوزارة الداخلية الفرنسية، عن ارتفاع عدد طلبات التأشيرة إلى فرنسا المرفوضة بنسبة تفوق 9 بالمائة، وهو ما شكل عموما تراجعا في عدد التأشيرات إلى 2.9 ملايين تأشيرة مقارنة بـ 2015، مقابل تراجع الطلبات بنسبة 1.5 بالمائة خلال سنة 2016، وقد بررت الداخلية الفرنسية ارتفاع عدد الملفات المرفوضة بدواع أمنية وتحديدا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا. وتبين إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية أن الجزائريين كانوا أكثر ضحايا قرارات رفض طلبات التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية، رغم أنهم يظلون ثاني أكثر الجنسيات توافدا على فرنسا بعد الصينيين بعدد 410 ألف تأشيرة منحت لهم في 2016.

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