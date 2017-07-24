تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أول أمس الأحد، من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين و8 قنابل تقليدية الصنع، وذلك بكل من تيبازة والشلف وجيجل، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أمس.

وأوضح ذات المصدر أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 23 جويلية 2017 بكل من تيبازة والشلف وجيجل 12 مخبأ للإرهابيين وثماني (08) قنابل تقليدية الصنع وأجهزة استقبال وإرسال وهواتف نقالة وأغراض أخرى. وفي سياق آخر، جاء قي ذات البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي ضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و1.8 طن من المواد الغذائية و17 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط بكل من برج باجي مختار وعين ڤزام، فيما ضبط حراس الحدود بتلمسان 25 كيلوغراما من الكيف المعالج، حسب ما أورده ذات المصدر.