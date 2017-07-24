قال الناطق الرسمي لحركة حماس الفلسطينية سامي أبو زهري، إن للجزائر دورا هاما في مساندة القضية الفلسطينية، داعيا الحكومة الجزائرية إلى تفعيل دورها لاستكمال مشاريع تنموية لإعمار دولة فلسطين، مشددا على أن مناصرة الجزائر للقضية الفلسطينية موقف معهود يستمد مرجعيته من الشعار الجزائري الأزلي ”الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

وأبرز أبو زهري، بخصوص تواجده بالجزائر، لموقع ”الجريدة” التونسي”، أن زيارته تترجم تواصلا مستمرا بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، موضحا أنها مقدمة لزيارات مرتقبة لقيادات من حركة حماس، وشدد بخصوص التصنيفات الأخيرة التي طالت الحركة، ضمن تنظيمات إرهابية، على أن حماس ترتبط بقضية أكبر من أي تصنيف.