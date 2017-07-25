بالإضافة إلى تدمير قنبلتين بالمدية
الجيش يكتشف ورشة لصنع المتفجرات بجيجل
اكتشفت قوات الجيش الشعبي الوطني ورشة لصنع المتفجرات تستعمل لأغراض إجرامية، وهذا بمنطقة الميلية التابعة لولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الورشة كان بداخلها مواد متفجرة ومعدات تفجير بالإضافة إلى أغراض مختلفة أخرى تستعمل جميعها في صناعة المتفجرات. ودائما في سياق الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش قنبلتين تقليديتي الصنع بالمدية بالناحية العسكرية الأولى، حسب ذات البيان.
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